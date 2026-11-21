जागरण संवाददाता, इटावा। जनपद में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में जीबीसी 5.0 के तहत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। जनपद को 500 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष अब तक लगभग 490 करोड़ रुपये के निवेश की प्रगति प्राप्त हो चुकी है।

इस निवेश के तहत कुल 48 परियोजनाओं का भूमि पूजन संपन्न हो चुका है। इनमें 17 इकाइयां एमएसएमई विभाग से संबंधित हैं, जबकि शेष परियोजनाएं अन्य विभागों से जुड़ी हैं। वाणिज्यिक उत्पादन शुरू उपायुक्त उद्योग आत्मदेव शर्मा ने बताया कि निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में कुछ इकाइयों ने वाणिज्यिक उत्पादन भी शुरू कर दिया है। इससे जनपद में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास की संभावनाएं भी बढ़ी हैं।