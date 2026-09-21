इटावा के हनुमान मंदिरों पर बुढ़वा मंगल को लेकर रहेगा पुलिस का सुरक्षा घेरा, डायवर्ट रहेंगे वाहन

जागरण संवाददाता, इटावा। हनुमान मंदिरों पर मंगलवार को उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का खाका तैयार किया है। जिले के प्रमुख पिलुआ हनुमान मंदिर और जुगरामऊ हनुमान मंदिर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। भीड़ के दबाव को देखते हुए कई मार्गों पर बड़े वाहनों के साथ ही अन्य वाहनों का भी प्रवेश रोका जाएगा।

सीओ सिटी अवनीश कुमार ने बताया कि पिलुआ हनुमान मंदिर जाने वाले कचौरा रोड पर लुहन्ना चौराहा से लखेरे कुआं और लखेरे कुआं से लुहन्ना चौराहा की ओर बड़े वाहनों का आवागमन डायवर्ट किया जाएगा। मंदिर से करीब 500 मीटर पहले खेतों में दो पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। यहां बैरियर लगाकर वाहनों को रोका जाएगा, ताकि मंदिर के आसपास भीड़ और जाम की स्थिति न बने। पिलुआ मंदिर पर सिविल लाइन, बढ़पुरा, पछायगांव और जसवंतनगर थानों का पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके अलावा पांच इंस्पेक्टर, 20 उपनिरीक्षक और 75 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। श्रद्धालुओं की गतिविधियों पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी।