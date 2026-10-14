आनलाइन गेमिंग में बड़े धोखे, इटावा में ठगी करने वाले गिरोह के चार सदस्य गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, इटावा। आनलाइन गेमिंग के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का साइबर क्राइम पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

आरोपित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक खाते खुलवाकर उनमें ठगी की रकम मंगाते थे। इसके बाद एटीएम कार्ड और सिम कार्ड के जरिए रकम का लेनदेन करते थे।

पुलिस के अनुसार, गिरोह के सदस्य आपसी समन्वय से फर्जी बैंक खाते खुलवाने, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड का इस्तेमाल कर ऑनलाइन गेमिंग और हार-जीत की बाजी के नाम पर ठगी की धनराशि का लेनदेन करते थे।

आरोपितों में अंशुल उर्फ अंशु तिवारी निवासी ग्राम श्रीनगर बलोथ, थाना लवेदी, हाल निवासी मानिकपुर मोड़ इकदिल; रांकी राणावत निवासी किल्ली रोड, थाना बसरहर; अंकित मिश्रा उर्फ राहुल निवासी विकास कॉलोनी इकदिल और मोहित उर्फ रोहित यादव निवासी रूपपुर, थाना अछल्दा, औरैया शामिल हैं।