इटावा में मां-बेटी की गला काटकर निर्मम हत्या, दो दिन बाद घर से मिले खून से लथपथ शव

जागरण संवाददाता, इटावा। भरथना के ग्राम चन्देठी गांव मां-बेटी की गला काटकर हत्या किए जाने से सनसनी फैल गई। दोनों के शव घर के अंदर रक्तरंजित अवस्था में पड़े मिले। घर दो दिन से अंदर से बंद था। सोमवार को ग्रामीणों को अनहोनी की आशंका हुई तो मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी।

बताया गया कि पुष्पा यादव देवी और उनकी बेटी मंजू देवी उर्फ निर्मला घर में रहती थीं। सोमवार को घर के अंदर से दोनों के शव बरामद हुए। पुष्पा का शव गैलरी में चारपाई पर पड़ा था, जबकि मंजू का शव आंगन में मिला।

दरांती से हत्या किए जाने की आशंका पुलिस को मौके पर पुष्पा की चारपाई पर एक दरांती (हंसिया) भी रखी मिली। ऐसे में प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि हत्या में इसी धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया होगा। हालांकि हत्या का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।