दीपावली और छठ पूजा के लिए दिल्ली से सुपौल के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, 1 अक्टूबर से होगी शुरुआत

जागरण संवाददाता, इटावा। एक अक्टूबर 2026 से इटावा को मिलेगी एक नई स्पेशल ट्रेन मिलने जा रही है। इस ट्रेन के संचालन से दीपावली व छठ पूजा के दौरान दिल्ली से इटावा व बिहार तक जाने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा।

दिल्ली से इस ट्रेन का संचालन एक अक्टूबर से 28 नवंबर तक 59 दिनों तक रहेगा। जबकि सुपौल से दिल्ली के बीच यह ट्रेन 3 अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी।

दिल्ली से आने का समय सुबह 4 बजकर 35 मिनट रहेगा। जबकि सुपौल से इसके आने का समय सुबह आठ बजकर दस मिनट पर पहुंचेगी। इस ट्रेन के दीपावली पर्व के दौरान चलाए जाने से जनपद के साथ आसपास के जनपद औरैया, जालौन, भिड़, ग्वालियर के लोगों को दिल्ली व बिहार जाने के लिए लाभ मिलेगा।