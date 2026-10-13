इटावा में डंपर की टक्कर से बीएससी नर्सिंग छात्र की मौत, दो साथी गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, इटावा। सैफई थाना तिराहे के पास सोमवार रात 11:30 बजे तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक सवार बीएससी नर्सिंग के छात्र आकाश गुप्ता की मौत हो गई।

उनके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई के पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय में बीएससी नर्सिंग के 2022 बैच के छात्र थे। घायलों को विश्वविद्यालय के इमरजेंसी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।