एटा में लोक निर्माण विभाग की लापरवाही से हादसा, गड्ढे में बाइक गिरने से महिला की मौत

जागरण संवाददाता, एटा: कोतवाली नगर क्षेत्र के अलीगंज रोड मंडी समिति के पास सड़क पर हुए वर्षा के कारण गड्ढे में बाइक गिर गई। इससे बाइक सवार महिला घायल हो गई। जिसकी बाद में महिला की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इसकी सूचना स्वजन ने पुलिस को दी। स्वजन ने बताया कि महिला अपनी बच्ची को दवा दिलवाने के लिए पति के साथ जा रही थी।

थाना बागवाला क्षेत्र के गांव मैनाठेर निवासी 22 वर्षीय शिवानी अपने पति अजय कुमार के साथ शनिवार शाम आठ बजे बाइक पर सवार होकर एटा शहर जा रही थीं। बाइक कोतवाली नगर क्षेत्र के मंडी समिति समीप पहुंची ही थी। उसी समय अचानक बाइक के सामने गोवंशी आ गया, जिसे बचाने के प्रयास में बाइक सड़क पर हो रहे गड्ढे में फस गई और गिर गई। इससे महिला बच्ची को लेकर सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना को देख मौके पर आस पास के लाेगों की भीड़ जुट गई। उसी समय लोगों ने घायल महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान महिला की मृत्यु हो गई।

लोक निर्माण विभाग की लापरवाही आई सामने इसकी जानकारी मिलते ही स्वजन मौके पर पहुंच गए। साथ ही मायके पक्ष के लोग भी मेडिकल कालेज पहुंचे। जहां उन्होंने हत्या की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि 19 सितंबर को ही महिला डेढ़ माह बाद अपने मायके से ससुराल आई थी। वहीं थाना प्रभारी कोतवाली नगर धर्मेद्र पवार ने बताया कि महिला की सड़क हादसे में मृत्यु हुई है। प्रकरण की जांच कर कार्रवाई की जा रही है।