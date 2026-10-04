यूपी रोडवेज बसों में अब फर्जी यूडीआई कार्ड वाले नहीं कर सकेंगे यात्रा, नई टिकट मशीन से तुरंत होगी पहचान

जागरण संवाददाता, एटा। परिवहन निगम ने टिकट मशीनों को अपडेट किया गया है। जिसमें अब दिव्यांग वाले यूडीआई कार्ड स्कैन हो सकेंगे। इससे पता लग सकेगा कि आखिरकार कार्ड सही है या फिर फर्जी। इसके बाद ही मशीन से टिकट निकल सकेगी और दिव्यांग और उनके सहकर्मी यात्रा कर पाएंगे। इससे पहले केवल वेयबिल पर यात्री के कार्ड का नंबर दर्ज किया जाता।

आए दिन फर्जी दिव्यांगों के यात्रा करने के मामले सामने आते रहते। मशीनों में हुए इस बदलाव के बाद फर्जी तरीके से यात्रा करने वालों पर अंकुश लग सकेगा। पहले दर्ज होता था केवल कार्ड नंबर रोडवेज बसों में पारदर्शिता के साथ लोगों को यात्रा कराने के लिए कदम उठाया जा रहा है। जिसमें अब बसों के टिकट काटने के लिए दी गई मशीनों को भी अपडेट किया गया है। पिछले दिनों दिव्यांग कार्ड पर ही लोगों को यात्रा कराई जाती थी। उस समय लोगों के कार्ड का नंबर पेयबिल पर दर्ज किया जाता था। इससे यह पता नहीं लग पाता था कि आखिरकार कार्ड सही या फिर फर्जी तैयार कराया गया।