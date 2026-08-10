एटा एसएसपी इलामारन की कार्रवाई, चरवाहे को पीटने वाले दो पुलिसकर्मी सस्पेंड

जागरण संवाददाता, एटा। थाना रिजोर क्षेत्र में पशु चरा रहे चरवाहे की पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी। मामले की जांच में तीन पुलिसकर्मी दोषी पाए गए। उनमें से दो को निलंबित कर दिया गया है। एक पुलिसकर्मी फिरोजाबाद का है। वहां के एसपी के लिए कार्रवाई को पत्र लिखा गया है।

एक यातायात पुलिस में, दूसरा जीआरपी में संबद्ध गांव निधौली खुर्द निवासी महेश पुत्र उमाशंकर सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि छह अगस्त की शाम वह गांव के पास ही अपनी भैंस चरा रहा था। तभी एक कार से तीन लोग आए और गालियां देने लगे। पशुपालक महेश ने गालियां देने से मना किया तो तीनों पुलिसकर्मी हमलावर हो गए और महेश की पिटाई कर दी।