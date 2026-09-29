एटा के 13 सब इंस्पेक्टर का तबादला, कानून व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए SSP इलामारन ने बदले कार्यक्षेत्र

जागरण संवाददाता, एटा। जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए एसएसपी डा. इलामारन ने 13 उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र बदलते हुए तबादला किया है। एसएसपी ने चौकी प्रभारी इंद्रपुरी कपिल सोलंकी को वरिष्ठ उप निरीक्षक कोतवाली नगर, योगेंद्र कुमार को चौकी प्रभारी ओनघाट से चौकी प्रभारी अतरंजीखेडा मिरहची और यहां से एसआई अभिषेक तोमर को चौकी प्रभारी ओनघाट बनाया है।

एसएसपी ने अनिल कुमार पवार को पुलिस लाइन से चौकी प्रभारी महाविद्यालय रिजोर और इस चौकी पर प्रभारी रहे आकाश सिवाच को चौकी प्रभारी इंद्रपुरी, निश्चल सोलंकी को चौकी प्रभारी सेंथरी से हटाकर फील्ड यूनिट में तैनात किया है। जबकि राजीव पवार को चौकी प्रभारी आदर्श नगर जलेसर से चौकी प्रभारी सेंथरी मलावन बनाया है।

एसआई आदित्य को चौकरी प्रभारी उभई असदनगर नयागांव इसके अलावा एसआई आदित्य कुमार को चौकी टिमरूआ सकरौली से हटाकर चौकी प्रभारी उभई असदनगर नयागांव, दीपक दोहरे को चौकी उभई असदनगर से चौकी प्रभारी टिमरूआ सकरौली, अरूण कुमार को वरिष्ठ उपनिरीक्षक कोतवाली नगर से चौकी प्रभारी आदर्श जलेसर बनाया है। जबकि सुरेंद्र मोहन को जैथरा से वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना सकीट बनाया गया है।