एटा: शोभायात्रा के दौरान आपत्तिजनक नारेबाजी और पोस्टर फाड़े, वीडियो से पहचानकर छह गिरफ्तार
मारहरा (एटा) में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की शोभायात्रा के दौरान आपत्तिजनक नारेबाजी और पोस्टर फाड़ने के आरोप में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है।
HighLights
आपत्तिजनक नारेबाजी और पोस्टर फाड़ने के आरोप में छह गिरफ्तार।
मारहरा में अवंतीबाई लोधी शोभायात्रा के दौरान हुई घटना।
क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात।
संवाद सहयोगी, मारहरा (एटा)। वीरांगना अवंतीबाई लोधी की शोभायात्रा के दौरान आपत्तिजनक नारेबाजी और पोस्टर फाड़ने के मामले में पुलिस ने मंगलवार को छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है।
मारहरा नगर में रविवार शाम शोभायात्रा मुस्लिम आबादी वाले हैदरी चौक से होकर गुजर रही थी। आरोप है कि इसी दौरान शोभायात्रा में शामिल कुछ युवकों ने आपत्तिजनक नारे लगाए और वहां लगे बारावफात के पोस्टर फाड़ दिए। इससे दूसरे समुदाय के लोगों में आक्रोश फैल गया।
वीडियो फुटेज से पुलिस ने आरोपितों की पहचान की
दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल लोगों को अलग कर स्थिति को नियंत्रण में लिया।इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। घटनास्थल और आसपास उपलब्ध वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपितों की पहचान की गई। पुलिस ने रामवकील और दुर्गेश निवासी कुटेना माफी थाना मिरहची, सचिन निवासी खकरई, विपिन निवासी खैरपुर, योगेश निवासी फतेहपुर माफी और रिंकू निवासी सुल्तानपुर थाना मारहरा को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद पुलिस क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही है।
पोस्टर फाड़ने का भी आरोप, क्षेत्र में पुलिस तैनात
अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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थानाध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने बताया कि छह आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है और गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।