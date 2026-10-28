एटा डीएम के पास पहुंची वसूली की शिकायत, सात आशा संगिनियां बर्खास्त

जागरण संवाददाता, एटा। मानदेय भुगतान के नाम पर प्रति आशा संगिनी दो हजार रुपये की वसूली और इसके बाद भी मानदेय नहीं मिलने की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज से संबद्ध सात आशा संगिनियों को बर्खास्त कर दिया गया है।

जांच में दोषी पाए जाने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की ओर से निष्कासन के आदेश जारी किए गए हैं। यह मामला 17 अक्टूबर 2026 को तहसील अलीगंज में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में सामने आया था।



यहां आशा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि मानदेय भुगतान के लिए उनसे प्रति आशा संगिनी दो हजार रुपये लिए गए, लेकिन इसके बाद भी मानदेय का भुगतान नहीं किया गया। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने मामले की जांच कराने के निर्देश दिए थे।

संपूर्ण समाधान दिवस में हुई थी मामले की शिकायत जिलाधिकारी एम अरुन्मोली के निर्देश पर सीएमओ डा. राजेंद्र प्रसाद ने शिकायत की जांच कराई। जांच में संबंधित आशा संगिनियों को धनराशि लिए जाने के मामले में दोषी पाया गया। इसके बाद जांच अधिकारी ने उनके निष्कासन की संस्तुति की। जिलाधिकारी एवं जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद सीएमओ कार्यालय ने निष्कासन के आदेश जारी कर दिए।