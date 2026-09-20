एटा में पाइपलाइन विवाद में फायरिंग, 14 साल के किशोर की आंख में लगी गोली

जागरण संवाददाता, एटा। Etah News: थाना जैथरा के गांव ढकपुरा गांव में शनिवार रात 12.30 बजे खेत में पाइप लाइन बिछाने के विवाद में आधा दर्जन लोगों ने फायरिंग कर दी । फायरिंग के दौरान 14 वर्षीय किशोर की आंख में गोली लगी है। किशोर को मेडिकल कालेज लाया गया जहां से हायर सेंटर रेफर कर दिया। उधर मौके पर पंहुची पुलिस ने हमलावरों को खदेड़ दिया। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।

गांव ढकपुरा के अमित ने अपने खेत में पानी लगाने के लिए आरोपितों के खेत के बगल से पाइप लाइन बिछाई थी। इसी बात को लेकर आरोपित जनडैल सिंह, सत्यराम, धीरज, मुरली धर, ओमसरन शनिवार शाम को झगड़ा करने लगे। झगड़ा होते देख ग्रामीणों ने सूचना डायल 112 पुलिस को दी।