एटा के फर्जी मेडिकल कॉलेज की कहानी: छात्राओं को बेच दी करोड़ों की फेक डिग्रियां, कई लग्जरी कारें और खरीदी प्रॉपर्टी 

जागरण संवाददाता, एटा। मारहरा के महमूदपुर नगरिया स्थित फर्जी बीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रबंधक सतेंद्र कुमार चंद वर्षों में ही फर्जीवाड़ा करके मालामाल हो गया। उसकी टीम छात्राओं को बरगलाकर लाती थी और चार से पांच लाख रुपये में नर्सिंग कोर्स कराने का ठेका लेता था। पुलिस की गिरफ्त में आए सतेंद्र ने काफी कुछ कबूला है।

यह भी बताया जाता है कि कक्षाएं नहीं लगती थीं और परीक्षाओं के समय छात्र-छात्राओं को बुला लेते थे। मई 2025 में कुछ छात्र-छात्राओं ने शिकायत की कि उन्हें फर्जी डिग्री दे दी गई। यह छात्र-छात्राएं जब नौकरी के लिए विभिन्न संस्थानों में गए तो कई की डिग्री फर्जी ठहरा दी गई।

उस समय शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने एडीएम और डीआइओएस को जांच सौंपी। दो सदस्यीय जांच कमेटी ने मेडिकल कॉलेज का फर्जीवाड़ा पकड़ा। उस समय यह भी पर्दाफाश हुआ कि इस कालेज की किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्धता नहीं है, लेकिन वह हापुड़ पोलार्ड विश्वविद्यालय से संबद्ध बताता था।

हापुड़ पोलार्ड विश्वविद्यालय से बताता था संबद्ध यहां की जांच टीम ने शिकायतकर्ता नगला इंद्रजीत थाना अमांपुर निवासी प्रिया के भी बयान दर्ज किए थे। उसने बताया कि जीएनएम कोर्स के लिए 40 हजार रुपये जमा किए थे। बाद में बरगलाकर 26 हजार रुपये और ले लिए। यह रुपये सिर्फ सर्टिफिकेट देने के नाम पर लिए गए। इसके अलावा प्राप्ति चौहान निवासी पिथनपुर सिढ़पुरा कासगंज और नेहा, लक्ष्मी तथा बबली ने भी शिकायतें की थीं।