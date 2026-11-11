शराब के बाद मारे गांजे भरी सिगरेट के कश, एटा में तीन दोस्तों की मौत से मातम

जागरण संवाददाता, एटा। नशे की ओवरडोज तीन युवकों की जान ले बैठी। निधौली कलां क्षेत्र के किशोरपुर गांव में शराब पीने से तीन दोस्तों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान शिव कुमार, अजित और जीतू के रूप में हुई है। स्वजनों के मुताबिक, तीनों दोस्तों ने गांव में एक समर के पास बैठकर शराब पार्टी की थी। आरोप है कि शराब के साथ गांजे की सिगरेट भी पी गई थी।

शराब पीने के कुछ ही मिनट बाद तीनों की हालत बिगड़ गई। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। एक साथ तीन दोस्तों की मौत की खबर से गांव में हड़कंप है। परिवारों में कोहराम और गांव में मातम है।