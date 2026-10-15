एटा में पंचायत चुनाव को लेकर हलचलें तेज, हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन तैयारियों में जुटा

जागरण संवाददाता, एटा। हाईकोर्ट के तीन महीने में पंचायत चुनाव कराने के आदेश के बाद बुधवार को जिले में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को लेकर हलचल तेज हो गई। पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरा हो चुका है। मतदान केंद्र और मतदेय स्थल भी चिह्नित किए जा चुके हैं। मतपत्र और मतपेटिकाओं की व्यवस्था भी पहले से की जा चुकी है।

अब चुनाव कराने के लिए कार्मिकों की तैनाती और वाहनों की व्यवस्था शेष है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन लंबे समय से तैयारियों में जुटा है। इसी क्रम में 10 जून को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। सूची तैयार करने के दौरान डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन का काम भी कराया गया था।

इसके अलावा मतदान केंद्र और मतदेय स्थल भी निर्धारित कर लिए गए हैं, ताकि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद मतदान की व्यवस्था करने में देरी न हो। चुनाव में इस्तेमाल होने वाले मतपत्र भी जिले में उपलब्ध हैं। मतपेटिकाओं को भी तैयार कराया जा चुका है। ऐसे में चुनाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण तैयारियां पहले ही पूरी हो चुकी हैं।

कार्मिकों की तैनाती और वाहनों की व्यवस्था बाकी पंचायत चुनाव के लिए मतदान कार्मिकों की जरूरत का आकलन कर उनकी तैनाती की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने और चुनाव के बाद वापस लाने के लिए वाहनों की व्यवस्था का कार्य शेष रह गया है।