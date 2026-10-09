एटा और कासगंज में तेजी से बदला मौसम, सड़कों पर बिछी ओलों की चादर; दिन में छा गया अंधेरा

जागरण संवाददाता, एटा। तेज धूप के बीच मौसम का मिजाज शुक्रवार दोपहर तेजी से बदला। अचानक आई तेज आंधी के बाद बारिश और ओले गिरना शुरू हो गए। सड़कों पर जो जहां था, किनारे पर जाकर थम गया। हालत ये थी कि अंधेरा जैसा छा जाने के बाद कार चालकों को हैडलाइट जलानी पड़ गई। मौसम के इस बदले मिजाज को देख लोग हैरान थे।

एटा में अचानक मौसम में हुए बदलाव के चलते शुक्रवार दोपहर तीन बजे तेज आंधी आई और झमाझम बारिश हुई। इसके साथ ही अंधेरा छा गया। भीषण ओलावृष्टि हुई है। इन हालातों के चलते ट्रैफिक रुक गया। सड़कों पर वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ा।

ओला वृष्टि इतनी तेज गति से हुई है कि सड़कों पर ओले बिछ गए। फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जगह-जगह पेड़ उखड़ गए और टिन शेड व होर्डिंग्स जमीन पर गिर गए। वर्षा और ओला वृष्टि जारी है। हवा की गति भी तेज है।