एटा में सीजन के पहले कोहरे ने थामी वाहनों की रफ्तार, सड़कों पर देर तक रही दृश्यता कम

संवाद सहयोगी, एटा। सर्दी के मौसम में शनिवार को सीजन का पहला घना कोहरा देखने को मिला। सुबह तड़के से ही आसमान में कोहरे की सफेद चादर छाई रही। इसके चलते सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो गई। सुबह आठ बजे तक वाहन चालकों को सामने का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हाईवे और प्रमुख मार्गों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। वाहन चालक धीमी गति से चलते नजर आए।

कोहरे के कारण पूरे समय हादसों का खतरा बना रहा। सुबह जब लोग घरों से निकले तो चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। शहर के प्रमुख मार्गों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे का असर अधिक दिखाई दिया। हाईवे पर वाहन चालकों को कुछ दूरी पर भी रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट और फाग लाइट जलाकर चलना पड़ा।

दोपहिया वाहन चालक भी काफी सतर्कता के साथ सफर करते दिखाई दिए। सुबह काम पर जाने वाले नौकरीपेशा लोगों, दुकानदारों और अन्य लोगों को कोहरे के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों से शहर आने वाले लोगों को भी वाहनों की धीमी रफ्तार के चलते अपने गंतव्य तक पहुंचने में अधिक समय लगा। खेतों और खुले इलाकों में कोहरा अपेक्षाकृत अधिक घना रहा।

हाईवे पर तेज रफ्तार से गुजरने वाले वाहनों की गति भी कम हो गई। कई स्थानों पर वाहन चालक सड़क किनारे सुरक्षित स्थान पर रुककर कोहरा छंटने का इंतजार करते नजर आए। सुबह करीब आठ बजे तक कोहरे का असर बना रहा।

इसके बाद धीरे-धीरे धूप निकलने के साथ दृश्यता में सुधार हुआ। हालांकि, सुबह के समय कोहरे ने सर्दी के मौसम के आगमन का अहसास करा दिया। मौसम में आए इस बदलाव के बाद अब सुबह और रात के समय वाहन चालकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत होगी।

कोहरे में आवश्यक नियमों का करें पालन कोहरे के दौरान सड़क हादसों की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के साथ ही गति नियंत्रित रखनी चाहिए। फाग लाइट और इंडिकेटर का प्रयोग करना चाहिए। आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखनी चाहिए। कम दृश्यता में अचानक ब्रेक लगाने से बचें और अनावश्यक ओवरटेक न करें।