सपा का दलित महासम्मेलन: विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की मौजूदगी में भाजपा को हराने का होगा संकल्प

जागरण संवाददाता, एटा। आगरा में 15 नवंबर को प्रस्तावित पश्चिमी उत्तर प्रदेश दलित महा सम्मेलन की तैयारियों को लेकर रविवार को डॉ. जाकिर हुसैन डिग्री कॉलेज में समाजवादी पार्टी की बैठक हुई। सम्मेलन के संयोजक और सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन ने कहा कि प्रदेश के दलितों ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने का मन बना लिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जिला से बड़ी संख्या में दलित समाज के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। सम्मेलन में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्य अतिथि होंगे।

सपा के राष्ट्रीय महासचिव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के माध्यम से आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने का कुचक्र रच रही है।

सपा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि भाजपा संविधान को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। आगामी चुनाव में जाति और धर्म के बजाय भूख, बेरोजगारी और महंगाई प्रमुख मुद्दे होंगे। आगरा के सम्मेलन में जिले से जुटेगा सपाइयों का जत्था जिलाध्यक्ष परवेज जुबैरी ने कहा कि दलित महा सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जिला से बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग आगरा पहुंचेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव संपर्क कर सम्मेलन में भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटने का भरोसा दिया। संचालन जिला महासचिव भूपेंद्र प्रजापति ने किया।