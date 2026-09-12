देवरिया में नशे की हालत में मोबाइल टॉवर पर चढ़ा युवक, ग्रामीणों की भीड़ के बीच पुलिस ने किया रेस्क्यू

संवाद सूत्र, देवरिया। पटनेजी स्थित मोबाइल टावर शनिवार देर शाम एक बार फिर चर्चा में आ गया। शुक्रवार को इसी टावर पर दोपहर में एक किशोरी चढ़ गई थी। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे समझाकर सुरक्षित नीचे उतार लिया था। इसके अगले ही दिन शनिवार देर शाम एक युवक टावर पर चढ़ गया। समाचार लिखे जाने तक युवक टॉवर से नीचे नहीं उतरा था। पुलिस उसे सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुटी रही।

ग्रामीणों के अनुसार टॉवर पर चढ़ा युवक नशे का आदी है और शनिवार को भी नशे की हालत में टावर पर चढ़ गया। युवक की पहचान मटियरा जगदीश निवासी मनीष गोड के रूप में बताई जा रही है। युवक के टॉवर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई।