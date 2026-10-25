देवरिया के सीएचसी रुद्रपुर के कर्मचारी आवास में मृत मिली महिला, पुलिस जांच में जुटी
देवरिया के रुद्रपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के कर्मचारी आवास में एक महिला मृत पाई गई। पुलिस ने शव ...और पढ़ें
HighLights
रुद्रपुर सीएचसी कर्मचारी आवास में महिला मृत मिली।
पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की।
मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर, (देवरिया)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) रुद्रपुर के कर्मचारी आवास में रविवार को एक महिला मृत अवस्था में मिली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन कर रही है। मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है।
पुलिस के अनुसार, रविवार, को डायल 112 के माध्यम से पूर्णिमा विश्वकर्मा ने सूचना दी कि उनकी रिश्तेदार गुड़िया विश्वकर्मा पत्नी चमनलाल सीएचसी रुद्रपुर के कर्मचारी आवास में मृत अवस्था में मिली हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक विधिक कार्रवाई की।
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पुलिस अधीक्षक देवरिया अभिजित आर. शंकर ने बताया कि मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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