देवरिया में शराब के नशे में गाली-गलौज करने पर भतीजे ने फावड़े से किया वार, चाचा की मौत

जागरण संवाददाता, देवरिया। पिपरा खेमकरन गांव में शनिवार की देर रात शराब के नशे में गाली-गलौज करने को लेकर हुए विवाद में भतीजे ने अपने चाचा के सिर पर फावड़े से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल चाचा की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, गांव निवासी संदीप राजभर पुत्र तेज बहादुर राजभर शनिवार रात करीब 9:30 बजे शराब के नशे में घर पहुंचकर गाली-गलौज कर रहा था। इसी दौरान उसके भतीजे ने उसके सिर पर फावड़े से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल संदीप को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।