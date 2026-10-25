देवरिया में शराब के नशे में गाली-गलौज करने पर भतीजे ने फावड़े से किया वार, चाचा की मौत
देवरिया के पिपरा खेमकरन गांव में शराब के नशे में गाली-गलौज को लेकर हुए विवाद में भतीजे ने अपने चाचा ...और पढ़ें
HighLights
शराब के नशे में गाली-गलौज पर हुआ विवाद।
भतीजे ने चाचा के सिर पर फावड़े से वार किया।
गंभीर रूप से घायल चाचा की अस्पताल में मौत।
जागरण संवाददाता, देवरिया। पिपरा खेमकरन गांव में शनिवार की देर रात शराब के नशे में गाली-गलौज करने को लेकर हुए विवाद में भतीजे ने अपने चाचा के सिर पर फावड़े से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल चाचा की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, गांव निवासी संदीप राजभर पुत्र तेज बहादुर राजभर शनिवार रात करीब 9:30 बजे शराब के नशे में घर पहुंचकर गाली-गलौज कर रहा था। इसी दौरान उसके भतीजे ने उसके सिर पर फावड़े से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल संदीप को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) सुनील सिंह ने बताया कि वादिनी गुड्डी राजभर की तहरीर पर खुखुंदू थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।