देवरिया में रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात युवक का शव, पहचान कराने के प्रयास में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, सलेमपुर। भटनी-वाराणसी रेलखंड पर सोमवार शाम करीब 5:30 बजे गोपालपुर गांव के पास रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव मिला। शव मिलने की सूचना पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची सलेमपुर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।

मृतक की उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है। समाचार लिखे जाने तक युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। पुलिस उसकी पहचान कराने में जुटी है।