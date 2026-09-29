ओमान में मारे गए सूरज का शव 7 दिन बाद भी नहीं पहुंचा गांव, देवरिया में अधिकारियों ने बंधाया ढांढस

संवाद सूत्र, गौरीबाजार। ओमान के पूर्वी तट पर जहाज पर हमले में जान गंवाने वाले करमाजीतपुर (सगड़ा) निवासी सूरज यादव का शव सात दिन बाद भी गांव नहीं पहुंच सका है। मंगलवार को भी स्वजन दिनभर दरवाजे पर टकटकी लगाए ओमान से आने वाली खबर का इंतजार करते रहे। हर गुजरते दिन के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है।

घर के आंगन में पसरा सन्नाटा और स्वजन की चीत्कार उनकी पीड़ा बयां कर रही है। सूरज की मां पुष्पा और पिता ओमप्रकाश यादव सात दिनों से बेसुध हैं। बाबा-दादी, चाचा-चाची व भाइयों का भी रो-रोकर बुरा हाल है। चाचा अवधेश यादव ने बताया कि ओमान स्थित भारतीय दूतावास या शिपिंग कंपनी की ओर से अभी तक शव भेजने को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।