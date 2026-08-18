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देवरिया में मंत्री ओमप्रकाश राजभर को सपा नेता ने दिखाया काला झंडा, पुलिस ने लिया हिरासत में

By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
Updated: Tue, 18 Aug 2026 04:03 PM (GMT+05:30)

देवरिया में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर को सपा नेता ज्ञान प्रकाश यादव ने काला झंडा दिखाया। घटना के बाद पुलिस ने सपा नेता को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर को काला झंडा दिखाते सपा नेता। जागरण

कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर को काला झंडा दिखाते सपा नेता। जागरण

HighLights

  1. मंत्री ओमप्रकाश राजभर को सपा नेता ने दिखाया काला झंडा।

  2. देवरिया के भागलपुर-पिंडी तिराहे पर हुई यह घटना।

  3. पुलिस ने सपा नेता ज्ञान प्रकाश यादव को हिरासत में लिया।

संवाद सूत्र, भागलपुर, देवरिया। कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर को समाजवादी पार्टी के नेता ने काला झंडा दिखाया। घटना के बाद पुलिस ने सपा नेता को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया।

कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर दोपहर करीब 1:30 बजे मईल थाना क्षेत्र के भागलपुर-पिंडी तिराहे पर मंगलवार को देवरिया से बलिया जनपद की ओर जा रहे थे। इसी दौरान भागलपुर-पिंडी तिराहे पर मुरासो गांव निवासी सपा नेता ज्ञान प्रकाश यादव ने मंत्री के काफिले के सामने काला झंडा दिखाया। इससे मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई।

मंत्री के काफिले को बलिया जिले की सीमा में छोड़ने के बाद स्कोर्ट में चल रही मईल पुलिस वापस लौट रही थी। पुलिस ने भागलपुर चौराहे के पास ज्ञान प्रकाश यादव को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए थाने लेकर चली गई।

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पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। एडिशनल एसपी दक्षिणी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि काला झंडा दिखाने वाले सपा नेता को हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।