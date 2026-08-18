देवरिया में मंत्री ओमप्रकाश राजभर को सपा नेता ने दिखाया काला झंडा, पुलिस ने लिया हिरासत में

संवाद सूत्र, भागलपुर, देवरिया। कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर को समाजवादी पार्टी के नेता ने काला झंडा दिखाया। घटना के बाद पुलिस ने सपा नेता को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया।

कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर दोपहर करीब 1:30 बजे मईल थाना क्षेत्र के भागलपुर-पिंडी तिराहे पर मंगलवार को देवरिया से बलिया जनपद की ओर जा रहे थे। इसी दौरान भागलपुर-पिंडी तिराहे पर मुरासो गांव निवासी सपा नेता ज्ञान प्रकाश यादव ने मंत्री के काफिले के सामने काला झंडा दिखाया। इससे मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई।