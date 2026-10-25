पैदल और साइकिल से सफर करने वालों को मिला सहारा, बरहज से देवरिया के लिए चलेगी नि:शुल्क बस

जागरण संवाददाता, बरहज। जरूरतमंदों को आवागमन व स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सामाजिक कार्यकर्ता संजय तिवारी ने पहल की है। उन्होंने पैना से करुअना, भलुअनी, सोनूघाट व गडेर होते हुए देवरिया तक नि:शुल्क बस सेवा शुरू कराई है। इसके साथ ही नंदना वार्ड पश्चिमी स्थित अपने कार्यालय पर स्थायी स्वास्थ्य शिविर का भी शुभारंभ किया।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आज भी कई लोग आर्थिक तंगी व संसाधनों के अभाव में साइकिल से या पैदल जिला मुख्यालय जाने को मजबूर हैं। जरूरतमंदों को उपचार व अन्य जरूरी कार्यों के लिए देवरिया पहुंचने में परेशानी होती है।