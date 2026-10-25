देवरिया के भटनी जंक्शन पर आठ ट्रेनों के ठहराव की मांग, रेल मंत्री को भेजा पत्र

संवाद सूत्र, भटनी। बिहार सीमा से सटे भटनी जंक्शन पर यात्री सुविधाओं के विस्तार और क्षेत्र की रेलवे से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता ने रेल मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने जंक्शन पर आठ जोड़ी ट्रेनों के ठहराव के साथ रेलवे की खाली भूमि पर जनहित की परियोजनाएं शुरू करने और दुकानदारों को राहत देने की मांग उठाई है।

अध्यक्ष ने पत्र में कहा है कि बिहार सीमा के निकट होने के कारण भटनी जंक्शन पर यात्रियों की आवाजाही अधिक रहती है। ऐसे में यहां यात्री सुविधाओं का विस्तार जरूरी है। उन्होंने रेलवे गेट नंबर 116 पर आवंटित दुकानों के वार्षिक किराये में वृद्धि को पूर्व निर्धारित दर के आधार पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक सीमित करने का आग्रह किया है। इसके लिए मंडल रेल प्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी को सक्षम स्तर से अनुमति देने की मांग की गई है, ताकि गरीब और मध्यमवर्गीय दुकानदारों की आजीविका प्रभावित न हो।

उन्होंने वार्ड नंबर छह नूरीगंज में बंद पड़ी चीनी मिल की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कब्जे वाली भूमि पर जनहित की परियोजना शुरू करने की मांग की है। इसके अलावा ग्राम सिसवां में समपार संख्या 118 से समपार संख्या 116 के बीच करीब दो किलोमीटर खाली पड़ी रेलवे भूमि पर भारत सरकार की लाभकारी परियोजना स्थापित करने का सुझाव दिया है।