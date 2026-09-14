मीरजापुर: ट्रेन में बच्ची का अपहरण कर स्टेशन के बाहर किया दष्कर्म, छह दिन बाद ललितपुर से गिरफ्तार हुआ आरोपी

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। स्पेशल ट्रेन से दिल्ली जाते समय एक सप्ताह पूर्व प्रयागराज स्टेशन से कुरकुरे दिलाने के बहाने आठ वर्षीय बालिका का अपरहण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को प्रयागराज जीआरपी ने ललितपुर रेलवे कालोनी से सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म करने, अपहरण व पाक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया।

पकड़ा गया आरोपित मीरजापुर जनपद के थाना ड्रमंडगंज क्षेत्र के चंद्रगढ़ मुड़ेल गांव का रहने वाला अजय कुमार है। वह वर्ष 2022 में भी तीन वर्षीय बालिका संग दुष्कर्म करने के आरोप में जेल जा चुका है। मड़िहान थाना क्षेत्र के एक गांव महिला अपनी नौ वर्षीय पुत्री और मुंह बोले भाई के साथ दिल्ली जाने के लिए घर से गत आठ सितंबर को मीरजापुर रेलवे स्टेशन आई थी। यहां शाम लगभग छह बजे उधना स्पेशल 09032 ट्रेन के जनरल कोच में बालिका संग उसकी मां और मुंह बोले मामा संग अजनबी व्यक्ति सवार हो गया था।

प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आरोपित ने बालिका को कुरकुरे दिलाने के बहाने लेकर फरार हो गया था। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद सतना ले जाकर पुलिस के डर से बालिका को छोड़कर भाग गया। बालिका की मां की तहरीर पर प्रयागराज जीआरपी ने मुकदमा दर्ज कर दोनों की तलाश के लिए दो टीम गठित की थी। गत 11 सितंबर को प्रयागराज जीआरपी ने सतना चाइल्डलाइन से बालिका को बरामद कर लिया था। वहीं तीन दिन बाद आरोपित भी हत्थे चढ़ गया।

वर्ष 2022 में भी आरोपित दुष्कर्म के आरोप में जा चुका है जेल

आरोपित अजय कुमार वर्ष 2022 में भी मानिकपुर से एक तीन वर्षीय बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। इस दौरान जीआरपी मानिकपुर ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।