पीएम अजय योजना: देवरिया के 64 गांवों में 12.80 करोड़ से होगा कार्य, इन क्षेत्र के लोगों को मिलेगा फायदा

जागरण संवाददाता, देवरिया। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) के तहत जिले के 64 गांवों में शासन ने 12.80 करोड़ रुपये आवंटित की है। इससे अनुसूचित जाति बाहुल्य वाले गांवों में 20-20 लाख रुपये से विकास कार्य कराए जाएंगे।

योजना के तहत गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।ग्राम पंचायतों में प्रधान की जगह प्रशासक की तैनाती होने के चलते इस बार इस धन से सड़क, नाली, पेयजल आदि कार्यों पर धन खर्च करने पर रोक लगी है।