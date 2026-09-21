'चार भागों में बंटेगा यूपी, राजभर समाज का बेटा बनेगा मुख्यमंत्री', ओमप्रकाश राजभर का बड़ा दावा

जागरण संवाददाता, देवरिया। सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने रविवार को सामाजिक समरसता समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। विरोधियों पर तंज कसा कि दरअसल ये लोग लोडर हैं। किसी के यहां नौकरी करते हैं और तुलना मालिक से करते हैं।

राजभर ने दावा किया कि आने वाले दिनों में प्रदेश चार भागों में बंटेगा। कहा कि जिस दिन पूर्वांचल अलग होगा, सबसे पहले राजभर समाज का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। सपा पर निशाना साधते हुए राजभर ने कहा कि जिन्हें घमंड है कि उनकी सरकार आने वाली है, वे भ्रम में न रहें।

कुछ शरारतीतत्व बीती रात यहां आए और उनकी पार्टी का झंडा निकालकर फेंक गए। अगर किसी के पास अहंकार है तो मेरे पास भी घमंड और ताकत है। कोई उनके कार्यकर्ता को आंख दिखाएगा तो उसकी आंख फोड़ने की ताकत रखते हैं।