देवरिया के भटपाररानी स्टेशन पर मौर्य एक्सप्रेस से बरामद हुई 48 पीस अंग्रेजी शराब, लावारिस बैग में मिली खेप

संवाद सूत्र, भटनी। जीआरपी थाना की टीम ने भटपाररानी रेलवे स्टेशन के प्लेटफर्म नंबर दो पर खड़ी मौर्य एक्सप्रेस से 48 पीस अंग्रेजी शराब बरामद की। शराब एक लावारिस पिट्ठू बैग में रखी गई थी।

जीआरपी के अनुसार, यात्रियों की सुरक्षा, ट्रेनों में अपराध नियंत्रण और अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मौर्य एक्सप्रेस की जांच की गई।



65 पाउच शराब के साथ एक गिरफ्तार

पुलिस ने 65 पाउच शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपित शराब लेकर बिहार जाने की फिराक में था। खामपार थाना क्षेत्र के छितरौली प्राथमिक विद्यालय के समीप कच्ची सड़क पर एक व्यक्ति को रोककर तलाशी ली गई।