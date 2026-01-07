पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की देवरिया जेल में बिगड़ी तबीयत, सीने में तेज दर्द के कारण हार्ट अटैक की आशंका; आधी रात गोरखपुर रेफर

जागरण संवाददाता, देवरिया। जिला कारागार में निरुद्ध पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर की तबीयत मंगलवार की रात अचानक खराब हो गई। उन्हें उपचार के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती कराया गया है। जेल अधीक्षक के मुताबिक उनकी स्थिति सामान्य है।

रात के 11:30 बजे पूर्व आइपीएस ने सीने में दर्द की शिकायत की। उन्हें आनन-फानन में महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लाया गया जहां किसी हृदय रोग विशेषज्ञ की तैनाती नहीं होने की वजह से उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। वहां उनका उपचार चल रहा है।

बीआरडी के आइसीयू वार्ड में भर्ती, ट्रॉप आई जांच के लिए भेजा गया नमूना पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड नंबर 14 के बेड नंबर आठ पर भर्ती हैं। सीने में दर्द की वजह से डॉक्टरों ने ट्रॉप आई कि जांच लिखी है। उन्होंने हायर सेंटर रेफर के लिए व्यक्तिगत अनुरोध किया है, लेकिन ट्रॉप आई कि जांच रिपोर्ट न आने से डॉक्टरों ने उन्हें रेफर नहीं किया है।