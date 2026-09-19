देवरिया में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान पोखरे में डूबा युवक, रातभर हुई खोज; नहीं मिली सफलता
देवरिया शहर के लच्छीराम पोखरे में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक युवक गहरे पानी में डूब गया। शनिवार सुबह ...और पढ़ें
HighLights
देवरिया में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान युवक गहरे पानी में डूबा।
पूरी रात गोताखोर और एसडीआरएफ टीम ने युवक की तलाश की।
शनिवार सुबह तक भी डूबे युवक आकाश साहनी का पता नहीं चल सका।
जागरण संवाददाता, देवरिया। शहर के लच्छीराम पोखरे में शुक्रवार की रात गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान गहरे पानी में डूबे युवक का शनिवार की सुबह तक पता नहीं चल सका। डूबे युवक की तलाश में पूरी रात गोताखोर व एसडीआरएफ की टीम लगी रही।
एसडीआरएफ अभी भी पोखर में उसकी तलाश कर रही है। मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। डूबे युवक के स्वजन में घटना के बाद चीख पुकार मची हुई है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है।
देवरिया-कसया रोड स्थित संस्कृति मंदिर के सामने बालाजी रोड पर लच्छीराम पोखर के बगल में रहने वाला 20 वर्षीय आकाश साहनी पुत्र चुन्नू साहनी शुक्रवार की रात गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए पोखरे में गया था। विसर्जन के बाद वह पोखरे में नहाने लगा। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया।
युवक के डूबने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ उसकी तलाश शुरू कराई। कुछ देर बाद गोताखोरों को बुलाकर पोखरे में खोज अभियान चलाया गया।
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पूरी रात से सुबह तक गौताखोरो ने प्रयास किया लेकिन युवक का पता नहीं चल सका है। सीओ नगर संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि गोताखोरों के प्रयास से पोखर में डूबे युवक का पता लगाने का प्रयास जारी है। अभी डूबे युवक का पता नहीं चल सका है।