देवरिया में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान पोखरे में डूबा युवक, रातभर हुई खोज; नहीं मिली सफलता

जागरण संवाददाता, देवरिया। शहर के लच्छीराम पोखरे में शुक्रवार की रात गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान गहरे पानी में डूबे युवक का शनिवार की सुबह तक पता नहीं चल सका। डूबे युवक की तलाश में पूरी रात गोताखोर व एसडीआरएफ की टीम लगी रही।

एसडीआरएफ अभी भी पोखर में उसकी तलाश कर रही है। मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। डूबे युवक के स्वजन में घटना के बाद चीख पुकार मची हुई है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है।