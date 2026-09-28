देवरिया में टूटे विद्युत तार की चपेट में आने से युवक की मौत, परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल

संवाद सूत्र, गौरीबाजार। ग्राम पंचायत पिपराधन्नी के भरथी टोला में सोमवार को गोशाला की सफाई करते समय बिजली के उतरे तार की चपेट में आने से 25 वर्षीय युवक गंभीर रूप से झुलस गया। आनन-फानन में परिजन उसे इलाज के लिए सीएचसी ले गए, जहां से नाजुक हालत देखते हुए डाक्टरों ने महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया। उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, भरथी टोला निवासी कृष्णा निषाद (25) पुत्र राजनाथ निषाद अपने भाई राजन के साथ घर पर दुग्ध पालन का कार्य करता था। सोमवार को गोशाला में अधिक कीचड़ और नमी होने के कारण वह सफाई कर रहा था।

उसी दौरान वहां टूट कर गिरे पड़े विद्युत तार की चपेट में आ जाने से वह बुरी तरह झुलस कर अचेत हो गया। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे स्वजन उसे तत्काल सीएचसी गौरीबाजार ले गए, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।