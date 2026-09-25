देवरिया में पति का शव पहुंचते ही संपत्ति में हिस्से को लेकर अड़ी पत्नी, पुलिस के हस्तक्षेप पर हुआ अंतिम संस्कार

संवाद सूत्र, भटनी। वीरसिंहपुर निवासी रविंद्र यादव (26) पुत्र रामशरीखा यादव की गुजरात के अहमदाबाद में हुई सड़क दुर्घटना में मौतके बाद बुधवार को जैसे ही शव गांव पहुंचा। अंतिम संस्कार की तैयारियों के बीच उस समय अजीबोगरीब और असहज स्थिति पैदा हो गई, जब मृतक की पत्नी ससुराल की संपत्ति में अपना हिस्सा तय करने की मांग पर अड़ गई।

पत्नी ने स्पष्ट कहा कि जब तक ससुराल की संपत्ति में उसका अधिकार और हिस्सा सुनिश्चित नहीं हो जाता, तब तक अंतिम संस्कार नहीं होने दिया जाएगा।

ग्रामीणों के अनुसार, रविंद्र ने कुछ वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद से ही उसकी पत्नी अधिकांश समय अपने मायके में रहती थी या फिर पति के साथ उसके कार्यस्थल पर रहती थी। रविंद्र अहमदाबाद की एक निजी कंपनी में नौकरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था।

बुधवार को ड्यूटी पर जाते समय अज्ञात वाहन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक रविंद्र अपने पीछे पत्नी और दो मासूम बेटों आयुष तथा ऋषभ को छोड़ गया है।



मौके पर पहुंची पुलिस, समझा-बुझाकर संपन्न कराया अंतिम संस्कार

अंतिम संस्कार को लेकर पैदा हुए विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पंकज गुप्ता, प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि स्थानीय संभ्रांत लोगों ने महिला को काफी समझाया-बुझाया।