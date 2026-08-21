देवरिया में सड़क किनारे खड़े दो लोगों को बोलेरो ने रौंदा, मौत

संवाद सूत्र, खुखुंदू, (देवरिया)। सलेमपुर देवरिया मार्ग करौंदी कांटा के समीप सड़क के किनारे दो लोगों को बोलेरो ने रौंद दिया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद पहुंचे लोगों ने दोनों को देवरहा बाबा मेडिकल कालेज अस्पताल भेजा गया। जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

करौदी गांव निवासी बृजेश चौहान 38 पुत्र शिवकुमार चौहान व बगल गांव के दो लोग कहीं जाने के लिए करौंदी कांटा के समीप सड़क के किनारे खड़े थे। देवरिया की तरफ जा रही बोलेरो ने दोनों को रौंद दिया, जिससे अचेत हो गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने दोनों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।