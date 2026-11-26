संवाद सूत्र, देवरिया। बीएलओ की ड्यूटी ज्वाइन नहीं करना प्राथमिक विद्यालय के एक सहायक अध्यापक को भारी पड़ गया। बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद कार्यभार ग्रहण नहीं करने और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी निलंबन आदेश के अनुसार, विकास क्षेत्र बनकटा के प्राथमिक विद्यालय इंगुरी बाजार में तैनात काशीनाथ पाण्डेय सहायक अध्यापक की बीएलओ के रूप में ड्यूटी लगाई गई थी। इसके बावजूद उन्होंने निर्धारित समय तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया।