1 मिनट की देरी और 'नो एंट्री'... सूर्या एकेडमी के बाहर बिलखते रहे मासूम, देवरिया DM तक पहुंचा मामला

संवाद सूत्र, बैतालपुर, (देवरिया)। सूर्या एकेडमी में शनिवार की सुबह समय सीमा से महज एक मिनट की देरी से पहुंचे मासूम बच्चों को विद्यालय प्रशासन ने गेट पर ही रोक दिया और परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया। इस घटनाक्रम का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद यह मामला जिले में चर्चा का विषय बन गया।

घटना नगर पंचायत बैतालपुर के बराबरी निवासी शक्ति नारायण मणि से जुड़ी है। पीड़ित अभिभावक के अनुसार, वह सुबह अपनी पुत्री वैष्णवी कक्षा 4 को लेकर स्कूल पहुंचे थे। महज एक मिनट का विलंब होने पर स्कूल प्रबंधन ने बच्ची को अंदर लेने से साफ इनकार कर दिया। आरोप है कि उस समय और भी बच्चे बाहर खड़े किए गए थे।