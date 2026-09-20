देवरिया में पुलिया से टकराकर नहर में गिरी बाइक, हादसे में युवक की दर्दनाक मौत

संवाद सूत्र, बरियारपुर। देवरिया-बैकुंठपुर मार्ग पर शनिवार की देर शाम कुशमौनी गांव के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया से टकराते हुए सीधे नहर में जा गिरी। इस भीषण हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची बरियारपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज की मोर्चरी में भिजवा दिया।

खुखुंदू थाना क्षेत्र के ग्राम मझगांवा निवासी हरिश्चंद्र चौरसिया का 35 वर्षीय पुत्र गुड्डू चौरसिया मजदूरी कर जीवनयापन करता था। स्वजनों के अनुसार, शनिवार को वह बाइक से बैकुंठपुर के रास्ते बैतालपुर के पास स्थित गुडरी गांव जा रहा था।

जैसे ही वह बरियारपुर थाना क्षेत्र के कुशमौनी गांव के पास पहुंचा, तभी उसकी बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया से टकराई और नहर में जा समाई। सिर व शरीर में गंभीर चोट लगने के कारण उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।