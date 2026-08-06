देवरिया में स्कूल न जाकर पिज्जा की दुकान पर पहुंचे छात्र, खोजने के लिए दौड़ती रही पुलिस

संवाद सूत्र, लार। पिज्जा खाने के चक्कर में स्कूल के लिए घर से निकले दो छात्र विद्यालय नहीं पहुंचे तो उनके माता-पिता हैरान हो गए। बच्चों के अपहरण की आशंका में पुलिस को तत्काल सूचना दी गई, इसके बाद पुलिस ने सीसी कैमरों की फुटेज की मदद से दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर घरवालों के सिपुर्द कर दिया गया।

कोइरी टोला वार्ड के रहने वाले अदनान पुत्र सज्जू लारी एवं अहमद पुत्र मलिक अंसारी, जो नगर के एक निजी विद्यालय में कक्षा पांच के छात्र हैं, गुरुवार सुबह रोज की तरह स्कूल जाने के लिए घर से निकले थे। काफी देर तक विद्यालय नहीं पहुंचने पर स्कूल प्रशासन ने पिता को सूचना दी।

इसके बाद पिता ने बच्चों की तलाश शुरू की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। लार पुलिस ने विशेष खोज अभियान शुरू किया। चौकी प्रभारी कमलेश यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नगर के प्रमुख स्थानों पर तलाश की और करीब सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली। साथ ही बिहार सीमा स्थित मेहरौना चौकी को भी सतर्क कर दिया गया।

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