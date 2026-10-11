देवरिया में शराब के पैसों के लिए कलयुगी बेटे ने ली पिता की जान, सिर पर डंडे से वार कर उतारा मौत के घाट

जागरण संवाददाता, देवरिया। शराब के लिए रुपये न देने पर कलयुगी बेटे ने पिता की जान ले ली। बेटे ने लकड़ी के मोटे डंडे से पिता के सिर पर तीन बार वार किया। जमीन पर गिरने के बाद भी वह पीटता रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर सिर समेत कुल नौ जगह गंभीर चोट के निशान मिले हैं। नशा करने के लिए रुपये के लिए किया था विवाद पिता पुत्र के रिश्ते पर कलंक की कालिख पोत गया। पुलिस आरोपित पुत्र को गिरफ्तार कर ली है।

मृतक सुरौली थाना क्षेत्र के बहोरवा गांव निवासी रामअवतार राय पुत्र स्व. हरिद्वार राय के रहने वाले थे। शुक्रवार शाम उनका बेटा सुनील उर्फ सत्तू ने शराब पीने के लिए रुपये मांगे। पिता ने देने से इनकार किया तो आरोपी पुत्र आग बबूला हो गया और घर में रखे मोटे डंडे से पिता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पिता को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दो थाना व एसओजी की तीन टीमें आरोपित की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई। उसके बाद उसे गिरफ्तार किया जा सका।