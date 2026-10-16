देवरिया में रुपये के विवाद में कलयुगी बेटे और बहू ने माता-पिता को लाठी-डंडों से पीटा, मां का टूटा हाथ 

संवाद सूत्र, गौरीबाजार। बसंतपुर गांव में वाहन खरीदने के लिए दिए गए रुपये को लेकर हुए विवाद में बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर अपने ही वृद्ध माता-पिता पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में बुजुर्ग मां का हाथ फ्रैक्चर हो गया, जबकि पिता भी गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी दंपती मारपीट करने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और घर से निकालने का प्रयास कर रहे हैं।

पीड़िता सोनी देवी के अनुसार, उन्होंने अपने बड़े बेटे रामप्रवेश को गाड़ी खरीदने के लिए 58 हजार रुपये दिए थे। आरोप है कि छोटे बेटे बलिस्टर ने उन रुपयों से बाइक खरीद ली। रुपये को लेकर विवाद होने पर बलिस्टर और उसकी पत्नी करीना ने एकराय होकर उनके और उनके पति के साथ मारपीट की।