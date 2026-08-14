देवरिया : बच्चों को छोड़कर लौट रही स्कूल बस में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

संवाद सूत्र, पथरदेवा। बच्चों को घर छोड़कर विद्यालय लौट रही एक स्कूल बस में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठती देख चालक ने तत्काल बस से कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते बस धू-धूकर पूरी तरह जल गई। घटना के समय बस में कोई छात्र सवार नहीं था। इससे बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना शुक्रवार को क्षेत्र के शेखपुरा गांव के पास हुई।

बघौचघाट थाना क्षेत्र के तुर्कपट्टी में संचालित एमजेएस एकेडमी की स्कूल बस छुट्टी के बाद छात्रों को बसडीला मैनुद्दीन छोड़ने गई थी। सभी छात्रों को उनके घर छोड़ने के बाद चालक बस लेकर विद्यालय लौट रहा था। इसी दौरान शेखपुरा गांव के पास मार्ग पर अचानक बस में आग लग गई।