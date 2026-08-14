कुशीनगर में छात्रों के दो गुटों में मारपीट ,बचाने गए किशोर के सिर में चोट लगने से हुई मौत

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। कप्तानगंज कस्बे में शुक्रवार को छात्रों के दो गुटों में मारपीट हो गई। यह देख बचाने गया किशोर गंभीर रुप से घायल हो गया। स्वजन उसे सीएचसी ले गए, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इससे आक्रोशित स्वजन कालेज पहुंच सड़क जाम कर ईंट-पत्थर चलाने लगे।