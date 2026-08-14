कुशीनगर में छात्रों के दो गुटों में मारपीट ,बचाने गए किशोर के सिर में चोट लगने से हुई मौत
कुशीनगर के कप्तानगंज में छात्रों के दो गुटों में हुई मारपीट में बीच-बचाव करने गए 14 वर्षीय किशोर करन की सिर में चोट लगने से मौत हो गई। आक्रोशित स्वजनो ...और पढ़ें
HighLights
कप्तानगंज में छात्रों के दो गुटों में हुई मारपीट।
बीच-बचाव करने गए 14 वर्षीय करन की सिर में चोट से मौत।
आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन।
जागरण संवाददाता, कुशीनगर। कप्तानगंज कस्बे में शुक्रवार को छात्रों के दो गुटों में मारपीट हो गई। यह देख बचाने गया किशोर गंभीर रुप से घायल हो गया। स्वजन उसे सीएचसी ले गए, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इससे आक्रोशित स्वजन कालेज पहुंच सड़क जाम कर ईंट-पत्थर चलाने लगे।
कप्तानगंज थाना पुलिस हल्का बल प्रयोग कर जाम को समाप्त कराई। मृत किशोर की पहचान 14 वर्षीय करन, निवासी हरिहरनाथ कप्तानगंज के रूप में हुई।
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बताया जा रहा कि सरस्वती शिशु कन्या इंटर कालेज में छुट्टी होने के बाद दोपहर तीन बजे निकले छात्रों के दो गुटों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई।