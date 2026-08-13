देवरिया में गो तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, फायरिंग के बाद तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, देवरिया। गोवंश लदे पिकअप को रोकने पर चालक ने बैरियर तोड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा किया तो मठिया चौराहे के पास वाहन रुक गया। पिकअप से उतरकर भागे तीन आरोपितों में से एक ने झाड़ियों की आड़ से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। ज

वाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से आरोपित घायल हो गया। पुलिस ने गोली चलाने वाले तस्कर समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पिकअप से तीन गोवंश के बछड़े और एक भैंस बरामद हुई। मौके से तमंचा, खोखा और कारतूस भी मिला है। इसकी जानकारी एडिशनल एसपी दक्षिणी सुनील सिंह ने दी।

बरियारपुर थाने की पुलिस बुधवार की रात संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि पिकअप में गोवंश लादकर गोवध के लिए बिहार ले जाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मठिया के पास बैरियर लगाकर पिकअप को रोकने का प्रयास किया। पशु लदे वाहन के चालक ने वाहन की गति बढ़ाकर बैरियर गिराते हुए निकलने की कोशिश की, लेकिन बैरियर की कील पिकअप के पहिये में फंस गई।

पुलिस ने पीछा कर मठिया चौराहे के पास पिकअप को रोक लिया। चालक समेत तीन लोग वाहन से उतरकर भागने लगे। पुलिस के अनुसार, आरोपितों ने पुलिस के घेरने की बात कहते हुए गोली मारने को कहा। इसी दौरान एक आरोपित पेड़ और झाड़ियों की आड़ में छिप गया और पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके दाहिने पैर में गोली लगी। घायल आरोपित की पहचान स्वयंवर यादव उम्र 45 वर्ष निवासी सुरौली टोला लक्ष्मीपुर, थाना सुरौली के रूप में हुई। उसे उपचार के लिए मेडिकल कालेज भेजा गया।

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