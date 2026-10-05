सुलतानपुर हादसे में मृतकों के शव पहुंचे देवरिया, सूबेदार-बेटा और भाई का एक साथ होगा अंतिम संस्कार

जागरण संवाददाता, देवरिया। सुल्तानपुर में रविवार को हुए सड़क हादसे में मृत तीन लोगों और मृत फौजी समेत चारों शव सोमवार सुबह गहिला-दुधैला व रुद्रपुर नगर पंचायत के भरटोला वार्ड स्थित उनके घर पहुंचे। शव पहुंचते ही स्वजन दहाड़ मारकर रोने लगे। चीख-पुकार से गांव और मोहल्ले का माहौल गमगीन हो गया। घर के दरवाजे पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई।

गहिला-दुधैला निवासी रामसमुझ सिंह रविवार सुबह अपने छोटे भाई सूबेदार सत्यवान सिंह का शव लेकर चंडीगढ़ से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सुल्तानपुर में उनकी एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में रामसमुझ सिंह, सूबेदार सत्यवान सिंह के इकलौते पुत्र गौरव सिंह और उनके परिचित रुद्रपुर नगर पंचायत के भरटोला वार्ड निवासी भाजपा सभासद राजन चौधरी की मृत्यु हो गई। हादसे में एंबुलेंस चालक की भी मृत्यु हुई थी। सोमवार को घर पहुंचा शव सोमवार सुबह चारों शव घर पहुंचते ही स्वजन बेसुध हो गए। शव वाहन से उतारते ही करुण क्रंदन से माहौल दहल उठा। परिजनों की चीत्कार सुनकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। मृतकों के घर पर सांत्वना देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात रहा।

मृतकों को सांत्वना देने पहुंचे कृषि मंत्री शवों के घर पहुंचने की सूचना पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और एमएलसी रतनपाल सिंह मृतकों के घर पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल स्वजन को ढांढस बंधाया और कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार और वह परिवार के साथ हैं। उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मंत्री के पहुंचने के दौरान भी दरवाजे पर लोगों की भारी भीड़ जुटी रही।

चारों तरफ चीख-पुकार से गमगीन हुआ माहौल शव पहुंचने के बाद जैसे ही उन्हें वाहन से उतारा गया, चारों ओर करुण क्रंदन सुनाई देने लगा। मृतकों के स्वजन बिलखते रहे। अंतिम दर्शन के लिए आसपास के गांवों और मोहल्लों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। माहौल इतना गमगीन था कि हर किसी की आंखें नम थीं।