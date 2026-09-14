देवरिया में मोनू हत्याकांड में फरार दो आरोपियों की तलाश में छापेमारी तेज, 10 लोग हिरासत में
मोनू सिंह हत्याकांड में फरार चल रहे जय किशन यादव और नागेश यादव की गिरफ्तारी के लिए देवरिया पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है।
HighLights
मोनू सिंह हत्याकांड के दो फरार आरोपितों की तलाश जारी।
पुलिस ने भलुअनी, बरहज क्षेत्र में की ताबड़तोड़ छापेमारी।
संदिग्धों से पूछताछ के लिए 10 से अधिक लोग हिरासत में।
जागरण संवाददाता, देवरिया। भलुअनी कस्बे के चर्चित मोनू सिंह हत्याकांड में फरार चल रहे दो नामजद आरोपितों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। जय किशन यादव और नागेश यादव की गिरफ्तारी के लिए शनिवार रात पुलिस ने भलुअनी से लेकर बरहज और कपरवार रोड क्षेत्र तक ताबड़तोड़ छापेमारी की।
संदिग्ध ठिकानों पर दबिश के दौरान फरार आरोपितों के संपर्क में रहने वाले 10 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उनके बताए स्थानों पर भी पुलिस ने दबिश दी, लेकिन दोनों आरोपित हाथ नहीं लगे।
गुरुवार रात भलुअनी कस्बे के समीप जय प्रकाश नगर शिवधरिया निवासी मोनू सिंह (25) पुत्र प्रेम सिंह की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई उपेंद्र सिंह की तहरीर पर पुलिस ने चाइना अंसारी पुत्र कमालुद्दीन, अंबुज विश्वकर्मा पुत्र दीनानाथ विश्वकर्मा निवासी जय प्रकाश नगर शिवधरिया, जय किशन यादव निवासी तिलक नगर और नागेश यादव निवासी कुंईचवर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
रविवार भोर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपित चाइना अंसारी और अंबुज विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया था। अब पुलिस का पूरा जोर फरार जय किशन यादव और नागेश यादव तक पहुंचने पर है। दोनों की तलाश में तीन पुलिस टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।
‘टीम 149’ के फालोवर भी पुलिस की रडार पर
मुख्य आरोपित चाइना अंसारी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके इंस्टाग्राम पर बनाए गए ‘टीम 149’ ग्रुप की गतिविधियों को भी खंगालना शुरू कर दिया है। ग्रुप के छह सौ से अधिक फालोवर बताए जा रहे हैं।
पुलिस इनमें चाइना के करीबी युवकों की पहचान कर उनकी गतिविधियों और आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि ग्रुप से जुड़े कितने युवकों के खिलाफ मारपीट अथवा अन्य आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।
पुलिस को उम्मीद है कि इस पड़ताल से क्षेत्र में सक्रिय आपराधिक प्रवृत्ति के युवकों और उनके नेटवर्क के बारे में अहम जानकारी मिल सकती है। एएसपी दक्षिणी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मोनू सिंह हत्याकांड के दो फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। दोनों की जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है।
यह भी पढ़ें- मोनू सिंह हत्याकांड: देवरिया में पुलिस मुठभेड़ में दो हत्यारोपित गिरफ्तार, मुख्य आरोपी के पैर में लगी गोली