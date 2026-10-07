रील बनाने के दौरान नदी में गिरा युवक, प्रेमिका पर लगा धक्का देने का आरोप

जागरण संवाददाता, भागलपुर। तुर्तीपार रेलवे पुल पर मंगलवार शाम रील बनाते समय एक युवक नदी में गिर गया। युवक के साथ मौजूद युवती पर उसे धक्का देने का आरोप लगाया गया। हालांकि, युवती ने रील बनाते समय पैर फिसलने के कारण युवक के नदी में गिरने की बात कही। नदी में गिरने के बाद युवक तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आया।

मईल थाना क्षेत्र की एक युवती और लार थाना क्षेत्र का युवक मंगलवार शाम तुर्तीपार रेलवे पुल पर पहुंचे थे।

दोनों आपस में रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं। उनके साथ युवती की बहन भी थी। युवक पुल पर रील बना रहा था। इसी दौरान वह अचानक नदी में गिर गया। आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही युवक तैरकर नदी से बाहर निकल आया।