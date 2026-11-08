देवरिया में आग की चिंगारी से झोपड़ी जलकर राख, चार बकरियों की मौत

जागरण संवाददाता, सलेमपुर। कोड़रा ठाकुर गांव में रविवार देर शाम आग की चिंगारी से एक रिहायशी झोपड़ी जलकर राख हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि झोपड़ी में बंधी एक बकरी और उसके तीन बच्चों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। चारों की झुलसकर मौत हो गई।

वहीं, झोपड़ी में रखा राशन, कपड़े और सात हजार रुपये नकद समेत गृहस्थी का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार के सामने रहने और खाने-पीने का संकट खड़ा हो गया है। कोड़रा ठाकुर गांव निवासी बीरबहादुर राजभर पुत्र स्व. झपसी की रिहायशी झोपड़ी में रविवार देर रात अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठती देख परिवार के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी झोपड़ी जलकर राख हो चुकी थी।