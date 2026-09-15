किसानों के लिए खुशखबरी: कृषि विभाग मुफ्त देगा तोरी, सरसों और मटर के बीज, ऐसे करें आवेदन

संवाद सूत्र, देवरिया। दलहन-तिलहन को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने रबी सीजन 2026-27 की बुवाई हेतु निशुल्क बीज वितरण योजना शुरू की है। योजना के तहत किसानों को तोरिया, सरसों और मटर की मिनी किट निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। वितरण पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जा रहा है।



जानकारी देते हुए विकासखंड बरहज के एसडीओ एजी देवेश आनंद सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर दलहन-तिलहन फसलों का रकबा बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

जिले में तोरिया के 24 कुंतल बीज से 2-2 किलो के 1200 मिनी किट तैयार किए गए हैं। इसके अलावा सरसों और मटर की मिनी किट भी किसानों को दी जाएगी। 50 प्रतिशत अनुदान पर भी तोरिया का बीज उपलब्ध है।



उन्होंने बताया कि इच्छुक किसानों को यूपी कृषि विभाग के आधिकारिक agriculture.up.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और खतौनी का विवरण देना होगा।